Всім привіт, у травні ми робили збір на папір А0 для військової частини 4553 ЗСУ. Хочемо повідомити, що все було закуплено та передано військовим. Щиро дякуємо всім, хто долучився до збору!

Всього було зібрано 13 249,57 гривень (включаючи залишок у 300 гривень з попереднього збору, який ми закинули на цю банку).

Звіт за результатами збору на папір А0 для військової частини 4553 ЗСУ

На ці кошти було придбано Папір Canon 36″x50m 80gsm Standart Paper, 1569B008AA-( 3 рулона у коробці) — 7 коробок на загальну суму 12 603 гривень і окремо сплачено за доставку 311,87 гривень.

Звіт за результатами збору на папір А0 для військової частини 4553 ЗСУ

Загальна сума витрат становить 12 914,87 гривень, а залишок в 333,70 гривень ми перенесемо на наступний збір.

Звіт за результатами збору на папір А0 для військової частини 4553 ЗСУ

До речі, на фото позаду можна бачити і той самий плотер, на який ми робили збір, і разом з вами передавали військовим у січні. Представники військової частини 4553 ЗСУ щиро дякують всім за допомогу і підтримку!