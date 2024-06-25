OnePlus продовжує розширювати лінійку недорогих смартфонів Nord, представивши нову модель Nord CE4 Lite 5G. Це черговий смартфон, що обіцяє досвід експлуатації “на рівні флагманів”, і все це за €329. Про це сповіщає 9to5Google.

Новинка отримала 6,67″ AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю у 2 100 ніт. За продуктивність відповідає Snapdragon 695, який доповнили 8 ГБ оперативної памʼяті LPDDR4x. 256 ГБ вбудованої памʼяті можна розширити за допомогою карт microSD обʼємом до 2 ТБ.

Основна 50-мегапіксельна камера з оптичною стабілізацією пропонує двократний зум без втрати якості шляхом кропу сенсора. Другим модулем є 2-мегапіксельний датчик глибини. Фронтальна камера – 16 МП. Ємність акумулятора складає 5 110 мА•год, підтримується дротове заряджання потужністю 80 Вт, а також реверсивне – 5 Вт. Плюс є 3,5-міліметровий аудіорозʼєм.

OnePlus Nord CE4 Lite 5G пропонується у двох кольорах: сірому і синьому.