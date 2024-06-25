Інсайдери Microsoft висловили своє занепокоєння стратегією компанії щодо розвитку штучного інтелекту, зокрема сильній сфокусованості на співпраці з OpenAI. Деякі з інсайдерів, з якими поспілкувалося видання Business Insider, заявили, що компанія перетворилася на “IT-відділ для OpenAI”.

Внаслідок того, що внутрішні команди компанії, які працювали над різними продуктами та застосуваннями штучного інтелекту, більше зосередилися на співпраці з OpenAI, кілька керівників ШІ-відділів компанії покинули свої посади.

Один з таких керівників розповів, що продукти на кшталт Azure Cognitive Search, сервіси Azure AI Bot та Kinect DK, майже зникли. Представник Microsoft практично підтвердив цю заяву, розповівши, що ці сервіси існують у тій чи іншій формі, але вони більше не є частиною Azure AI, або ж були перейменовані чи об’єднані з іншими продуктами.

Інсайдери розповідають, що наразі компанія направляє більше ресурсів та уваги на сервіси Azure OpenAI, аніж на власні сервіси Azure AI, які раніше були пріоритетом техгіганта.

Сервіс Azure OpenAI має сотні працівників, які підтримують клієнтів хмарних сервісів Azure, що використовують моделі GPT. Деякі працівники Microsoft настільки тісно співпрацюють з OpenAI, що у них є перепустки в офіс OpenAI.