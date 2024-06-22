ШІ-функції iOS 18 та macOS Sequoia не будуть доступні в ЄС на момент запуску

Apple заявила, що три крупні функції iOS 18 та macOS Sequoia не будуть доступні в країнах Європейського Союзу на момент релізу операційної системи восени цього року.

Цими функціями є Apple Intelligence, iPhone Mirroring та SharePlay Screen Sharing. Все через регуляторні проблеми, повʼязані з дотриманням Закону ЄС про цифрові ринки (Digital Markets Act). Щобільше, не варто взагалі чекати їх появи в ЄС до кінця поточного року.

Нагадаю, Apple Intelligence запропонує користувачам розширені можливості роботи з текстом, створення зображень та обробки фотографій, значні покращення голосового асистента Siri та швидкий доступ до ChatGPT без необхідності переходу до окремого застосунку. Детальніше про оновлення ми розповідали в цьому матеріалі.

iPhone Mirroring дозволить керувати смартфоном в окремому вікні macOS, ще й без необхідності у прямому дротовому з’єднанні. Працюючи за комп’ютером, можна буде одразу реагувати на нові сповіщення від застосунків смартфона, відкривати їх та керувати ними. Також буде й підтримка передачі файлів.

За допомогою SharePlay Screen Sharing користувачі зможуть стрімити свій екран друзям та родичам, а ті, своєю чергою, зможуть допомогти з, наприклад, налаштуваннями. І тепер для цього не потрібно пояснювати щось лише словами, але й можна підкреслити потрібний пункт з власного пристрою, чи взагалі отримати віддалений доступ та швидше виконати ті чи інші дії.

Поки що незрозуміло які саме норми Закону ЄС про цифрові ринки турбують Apple в контексті цих функцій. Немає й орієнтовної дати їх релізу в країнах Євросоюзу.