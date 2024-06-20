Framework у співпраці з DeepComputing готує материнську плату для ноутбука Framework Laptop 13 на архітектурі RISC-V на додачу до пропозицій з процесорами Intel та AMD. Про це повідомляє The Verge.

DeepComputing розробили нову материнську плату, яку можна буде використати у вже наявному Framework Laptop 13 або в окремому кейсі, якщо користувачі захочуть отримати мінікомп’ютер. Однак Framework застерігає, що зараз це більше вибір для ентузіастів, які хочуть проекспериментувати, оскільки функціональність RISC-V не може конкурувати з Intel та AMD.

“Ця материнська плата надзвичайно приваблива, але ми хочемо чітко пояснити, що в цьому поколінні вона існує насамперед для того, щоб дозволити розробникам, майстрам і любителям розпочати тестування та створення програм на RISC-V. Набір периферійних пристроїв і продуктивність ще не конкурентоспроможні з нашими материнськими платами Framework для ноутбуків на базі Intel і AMD. Ця плата також має розпаяну пам’ять і використовує карти MicroSD і eMMC для зберігання даних, обидва з яких є обмеженнями процесора. Це чудовий спосіб почати грати з RISC-V у тонкому, легкому та витонченому ноутбуці”, – йдеться у заяві компанії.

Поки що невідомо, коли Framework Laptop 13 отримає нову плату. Компанія каже, що зараз вона знаходиться на ранніх стадіях розробки. Зацікавлені власники можуть слідкувати за розвитком на сайті Framework.

RISC-V це відкрита архітектура інструкцій центрального процесора, що базується на принципах RISC. На відміну від більшості інших дизайнів ISA, RISC-V надається за безплатними ліцензіями з відкритим кодом.