Китай провів вогняні випробування двигунів YF-100K, які будуть встановлені на ракету Long March 10, що має до 2030 року доставити китайських астронавтів на Місяць. Про це пише найстаріше англомовне видання Гонконгу South China Morning Post.

Про випробування сповістила Китайська академія з розробки ракет-носіїв (China Academy of Launch Vehicle Technology, CALT). Двигуни, які генерували загальну тягу у 382 тонни протягом кількох хвилин, “запустилися нормально, працювали стабільно та вимкнулися за розкладом”, повідомляє CALT у дописи на своєму офіційному акаунті у WeChat.

Цікаво, що киснево-керосинні двигуни YF-100K – це модифіковані для використання на ракетах-носіях Long March 10 та Long March 12 двигуни YF-100, що вже використовуються майже на усіх сучасних китайських ракетах (Long March 5, 6, 7 та 8). Своєю чергою YF-100 заснований на двигуні РД-120, що був розроблений для ракети-носія “Зеніт-2” та виготовлявся на Південмаші у Дніпрі.

Свого часу США навіть звинувачували українську сторону у передачі РД-120 Китаю, але як з’ясувалося, двигуни ще у 1991 році продали КНР росіяни.

Long March 10 матиме першу ступень та два бічних прискорювачі по 7 двигунів YF-100K у кожній. Два двигуни YF-100M працюватимуть на другому ступені, а три YF-75E – на третьому. За розрахунками Long March 10 має виводити на низьку навколоземну орбіту до 70 т корисного навантаження (це на 10% більше ніж SpaceX Falcon Heavy), або 27 т на навколомісячну орбіту.

Для висадки двох тайконавтів на Місяць знадобиться два запуски Long March 10. Один для космічного корабля Mengzhou і ще один для посадкового місячного модуля Lanyue. На орбіті Місяця корабель та посадковий модуль здійснять стикування, а потім буде виконано посадку на поверхню Місяця та повернення до корабля, які доставить тайконавтів та результати досліджень на Землю.

За словами представників CALT розробка ракети вийшла на “швидку смугу” для впровадження подальших широкомасштабних системних випробувань для її першого польоту.

Планується що Long March 10 здійснить перший політ протягом 2024-26 рр., а до 2030 р. КНР хоче доправити людей до Місяця.

Цікаво, хто переможе у других місячних перегонах, США чи КНР? Минулого разу капіталізм довів свою перевагу над соціалізмом.