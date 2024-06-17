У Linux 6.10 з’явився новий тип сповіщення для відображення помилки у драйверах DRM (Direct Rendering Manager) – аналог синього екрана смерті для критичних помилок у Windows. Про це повідомляє Phoronix.

Один з інженерів Red Hat опублікував на Mastodon фото того, як подібна помилка виглядає на одноплатному комп’ютері BeaglePlay.

У майбутньому такі повідомлення можуть розширити додатковою інформацію, як от QR-код та інші засоби для того, аби дати користувачам більше технічної інформації про помилку.

Також розробники працюють над тим, аби розширити підтримку повідомлень про помилки на інші драйвери у наступних оновленнях ядра.

У Linux 6.10+ на платформах з підтримкою DRM Panic нову функцію з екраном помилки можна протестувати за допомогою такої команди route: echo c > /proc/sysrq-trigger.

Крім того, у 6.10 також з’явилася підтримка драйверів DRM та KMS для SimpleDRM, MGAG200, IMX та AST.