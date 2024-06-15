Google Play отримає ще одну нову функцію для захисту від встановлення підозрілих програм зі сторонніх джерел. Про це повідомляє Android Authority.

Зараз у магазині програм вже є функції, які сканують APK файли на те, чи безпечні вони, і водночас попереджають користувачів. Але це сповіщення можна пропустити й все одне встановити програму.

Проте у новій версії Google Play 41.4.19 цю функцію трохи змінять. Відтепер, якщо користувачі захочуть пропустити сповіщення про те, що програма може нести потенційну загрозу, їм доведеться ввести PIN або пройти біометричну аутентифікацію перш ніж вони зможуть продовжити встановлення.

Поки що ця функція ще не доступна, однак Android Authority все ж змогли активувати її. Ймовірно у найближчих оновленнях нововведення стане доступне для всіх користувачів.