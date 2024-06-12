Українські підприємці та малий бізнес можуть продавати свої товари та послуги на виплат через Telegram-бота ПриватБанку @Privat_Invoice_bot. Про це йдеться в повідомленні установи.
За словами керівника напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергія Макаренка, щоб продавати товари на виплат з “Оплатою частинами”, не обов’язково мати фізичний POS-термінал банку чи підключати сервіс інтернет еквайрингу або інтеграцію з сервісом.
Підприємці-клієнти ПриватБанку для оформлення оплати товарів на виплат з “Оплатою частинами” можуть виставити миттєвий рахунок клієнту з комп’ютера чи смартфона продавця через Telegram-бота.
“Покупець здійснює покупку в межах доступного йому ліміту кредитування, підтвердженого банком, а оплачує рахунок за допомогою Приват24”, – йдеться в повідомленні банку.
У ПриватБанку зазначили, що купівля товарів на виплат через сервіси “Оплата частинами” та “Миттєва розстрочка” є найдоступнішою для клієнтів банку. Оформити її можна миттєво на сайтах та в магазинах усіх найбільших українських мереж із продажу техніки, одягу, взуття та інших товарів.
Тут також додали, що щомісяця українці купують на виплат через ПриватБанк товарів на 1,6 млрд грн.
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