Light Phone та Light Phone II були створені як альтернатива смартфона для людей, які хочуть відпочити від перенавантажених пристроїв, соціальних мереж та думскорлінгу. Однак телефон не мав багатьох корисних функцій.

Тепер компанія The Light Phone представляє Light Phone III – оновлену модель, яка має на меті покращити життя користувачів, не забираючи у пристрою всі необхідні у щоденному житті функції.

Новий телефон матиме 3,92-дюймовий чорно-білий матовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1080 × 1240 пікселів та вищою частотою оновлення замість звичного у попередніх моделях E-Ink, який міг бути не надто комфортним у користуванні.

Також телефон отримав порт Type-C для зарядки та змінний акумулятор із ємністю 1800 мА⋅год, 6 ГБ оперативної пам’яті та сховище 128 ГБ. Працюватиме це все з процесором Qualcomm SM 4450.

Також Light Phone III отримав камери – основну 50 мегапікселів та фронтальну 8 МП. На офіційному сайті йдеться про те, що розробники надихалися плівковими камерами та додали у телефон фізичну двоступневу кнопку спуску затвора з центральним фокусуванням і фіксованою фокусною відстанню.

На лівій стороні телефон також має кільце прокрутки, яке можна використовувати для того, щоб регулювати яскравість дисплея, а якщо кнопку натиснути, вона вмикатиме чи вимикатиме ліхтарик. Водночас у кнопці живлення також є вбудований сканер відбитка пальця.

Також новий телефон отримав підтримку 5G та чип NFC. Компанія The Light Phone сподівається, що у майбутньому вона зможе додати на Light Phone III підтримку платіжних систем для безконтактної оплати.

У коментарі для The Verge засновник компанії Кайвей Тан розповів, що далі The Light Phone думає над тим, як інтегрувати такі сервіси як Uber, Spotify, додати Beeper та більше можливостей для спілкування. Загалом компанія не проти програм як таких, вона лиш виступає проти безмежних стрічок новин та постійного скролінгу.

Тан також розповів, що The Light Phone експериментувала з ChatGPT та можливістю додати функції штучного інтелекту у Light Phone III, проте у компанії не були впевнені, чи це справді буде корисно для користувачів та чи не вийде це за межі ідеї легкого телефона.

Зараз Light Phone III доступний до попереднього замовлення за $399, однак його роздрібна ціна – $799. Проте компанія сподівається продати достатньо пристроїв, щоб зробити їх дешевшими у виробництві, що дозволить знизити кінцеву ціну.