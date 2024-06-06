Apple внесла зміни до своєї політики гарантії і ремонту для iPhone та Apple Watch. Відтепер вона більше не покриває поодинокі тріщини на екранах пристроїв. Про це пише 9to5Mac.

Подібні пошкодження вважатимуться “випадковими”, а ремонт стане платним. Раніше, якщо на пристроях не було видимих зовнішніх пошкоджень, ремонт та заміна екрана були безплатними.

Цього тижня офіційні магазини Apple та авторизовані постачальники послуг отримали сповіщення, у якому йдеться, що компанія оновила свою політику і що всі випадки поодиноких тріщин більше не покриваються гарантією.

Відтепер, коли клієнт звертається до центрів чи магазинів зі скаргою про поодиноку тріщину, постачальник послуг зобов’язаний розглядати це як заяву про випадкове пошкодження.

Наразі подібні зміни були внесені лише до політики щодо смартфонів та розумних годинників, поодинокі тріщини без видимих зовнішніх пошкоджень на Mac та iPad продовжать ремонтувати безплатно.

Компанія не надала жодних коментарів щодо того, чому було ухвалене таке рішення.