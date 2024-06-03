Представлено офіційний український трейлер фільму “Веном: Останній танець” / Venom: The Last Dance від Sony Pictures.

“Том Гарді в образі Венома – одного з найяскравіших персонажів Marvel – повертається на великі екрани в останньому фільмі трилогії! Після подій попередньої частини Едді та Веном змушені тікати, адже тепер їх переслідує два світи, які закручують усе в одну павутину. Тож вони повинні прийняти доленосне рішення, яке стане їхнім останнім танцем”, – йдеться в описі.