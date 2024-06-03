Представлено офіційний український трейлер фільму “Веном: Останній танець” / Venom: The Last Dance від Sony Pictures.
“Том Гарді в образі Венома – одного з найяскравіших персонажів Marvel – повертається на великі екрани в останньому фільмі трилогії! Після подій попередньої частини Едді та Веном змушені тікати, адже тепер їх переслідує два світи, які закручують усе в одну павутину. Тож вони повинні прийняти доленосне рішення, яке стане їхнім останнім танцем”, – йдеться в описі.
До акторського складу стрічки увійшли: Том Гарді (“Веном”, “Шалений Макс: Дорога гніву”), Чиветел Еджіофор (“12 років рабства”, “Доктор Стрендж”), Джуно Темпл (“Тед Лассо”, “Спокута”). Українська прем’єра картини запланована на 24 жовтня цього року.
Трейлер українською:
Трейлер англійською:
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