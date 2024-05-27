За останні 5 років було проведено чимало досліджень щодо того, як рівень мотивації впливає на результати діяльності у найрізноманітніших сферах буття. Результат показали, що від 70 до 80% успіху залежить від рівня мотивації працівників та лише 20-30% — від когнітивних здібностей, досвіду та наявних навичок.

Проте чи справедливі ці дані для студентів закладів вищої освіти? Як рівень мотивації здобувачів освіти впливає на їх академічну успішність?

Експерти https://studenthelp.com.ua/ провели масштабне дослідження, в якому взяло участь 300 студентів п’яти провідних ЗВО України.

Мета дослідження: Дослідити, як рівень мотивації студентів впливає на їх академічну успішність.

Для визначення рівня мотивації студентів була використана методика Т. Елерса: діагностика мотивації до успіху.

Результати опрацювання даної методики продемонстрували, що 7% досліджуваних мають дуже високий рівень мотивації до успіху, 21% — помірно високий рівень, 43% — середній та 29% — низький рівень. Подальший аналіз рівня академічної успішності студентів кожної з цих груп показав, що середнє арифметичне значення балів (оцінок) прямо залежить від рівня мотивації досліджуваних до успіху.

Впродовж двох місяців команда психологів та педагогів здійснила ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня мотивації студентів до успіху. Зокрема, була проведена серія онлайн тренінгів на вміння визначати власні мотиви, ставити цілі та створювати стратегії для їх досягнення.

Також були впроваджені зміни в організацію навчального процесу: використання інтерактивних форм навчання, прийомів моделювання ситуацій, створення творчих груп, відповідно до інтересів та здібностей учасників. Метою цих заходів стало підвищення рівня залученості студентів у навчальний процес, підтримання їх зацікавленості та формування стійких уявлень про майбутню професійну діяльність.

Повторне вимірювання рівня мотивації студентів продемонструвало, що кількість здобувачів освіти з дуже високим рівнем мотивації підвищилась до 13%; 34% студентів мали високий рівень, 40% — середній та 13% — низький. Співвіднесення результатів повторного вимірювання з середніми балами студентів, отриманих в рамках останнього сесійного періоду, підтвердило, що чим вищий рівень мотивації студента до успіху, тим кращу академічну успішність він має.

Успішність дійсно пов’язана з мотивацією студентів — а що далі?

Результати цього дослідження — яскрава ілюстрація того, що зусилля педагогів, психологів та самих студентів щодо формування стійкої мотивації до успіху високого та дуже високого рівня точно мають цінність. Залучення учасників навчального процесу до різних форм активності, робота, направлена на усвідомлення власних мотивів, формування цілей та уявлень про професійну діяльність допоможуть викладачам та студентам досягати кращих академічних результатів.

Відповідно, здобувачі освіти зможуть отримати високий рівень професійної підготовки та сформувати ряд особистісних якостей, які у майбутньому сприятимуть їх кар’єрному зростанню та розвитку.