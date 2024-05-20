Джефрі Гінтон, якого часто називають “хрещеним батьком штучного інтелекту”, радить запровадити універсальний базовий дохід, щоб впоратися із впливом ШІ на нерівність між людьми. Про це пише BBC.

За його словами, реформа соціальних виплат, яка передбачає фіксовану суму готівки для кожного громадянина, буде необхідною, оскільки він “дуже стурбований тим, що ШІ поглине багато рутинних робочих місць”.

“Зі мною консультувалися люди на Даунінг-стріт, і я порадив їм, що універсальний базовий дохід – це хороша ідея”, – сказав Джефрі Гінтон.

На його переконання, ШІ підвищить продуктивність і добробут. Але гроші отримуватимуть багатії, а не люди, “чиї робочі місця будуть втрачені, і це дуже погано для суспільства”.

Концепція універсального базового доходу полягає в тому, що виплачувати всім громадянам встановлену зарплату незалежно від їхніх статків.

Критики кажуть, що це було б надзвичайно дорого і відволікло б фінансування від державних послуг, при цьому не обов’язково сприяючи зменшенню бідності.

Доктор Гінтон був піонером у галузі ШІ. Торік стало відомо, що він звільнився з Google та заявив про ризики, пов’язані зі штучним інтелектом.

До слова, недавно директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що ШІ б’є по світовому ринку праці “як цунамі”. За її словами, в найближчі два роки штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у розвинених країнах і 40% робочих місць у всьому світі.