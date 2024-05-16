Ubisoft представила трейлер своєї майбутньої гри Assassin’s Creed Shadows, події якої відбуватимуться в Японії ХVI сторіччя. Гра вийде 15 листопада 2024 року та вже доступна для попереднього замовлення на ПК за 1519 грн та PlayStation за 2299 грн.

У грі буде два головні герої – вправна вбивця-шинобі Наое та могутній африканський самурай Ясуке. Події гри відбуватимуться під час періоду пізнього Сенґоку.

Уже з’явилися деякі подробиці майбутньої гри, які повідомила IGN. Сюжетну компанію можна буде пройти за будь-якого персонажа, але будуть окремі місії конкретно для Наое чи Ясуке. Наое матиме більше навичок для стелсу, а Ясуке – для відкритого бою.

Ігрова карта буде розміром подібна до Assassin’s Creed Origins.

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Серія все більше повертається до свого коріння. Великою частиною Assassin’s Creed Shadows буде стелс, на який впливатиме система глобального освітлення та динамічні тіні, від яких залежатиме поле зору ворогів.

У той час як Наое – вигаданий персонаж, Ясуке – цілком реальна історична постать. Він прибув до Японії з Африки з португальцями у 1579 році і незабаром став самураєм на службі у лорда Оди Нобунаги.