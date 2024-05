Під час презентації Google I/O представили оновлену флагманську модель штучного інтелекту Gemini 1.5 Pro, яка може аналізувати ще більші документи, кодові бази, відео та аудіозаписи. Про це пише TechCrunch.

Gemini 1.5 Pro може приймати до 2 мільйонів токенів, розділених бітів необроблених даних, як-от склади fan, tas і tic у слові fantastic. Це також вдвічі більше, ніж у попередній моделі. Загалом 2 мільйони токенів еквіваленті близько 1,4 мільйона слів, двом годинам відео або 22 годинам аудіо.

If 1 million tokens is a lot, how about 2 million?

Today we’re expanding the context window for Gemini 1.5 Pro to 2 million tokens and making it available for developers in private preview. It’s the next step towards the ultimate goal of infinite context. #GoogleIO pic.twitter.com/3OW77YH4Ec

