Ubisoft оголосила, що новий прямий ефір Ubisoft Forward відбудеться 10 червня з Лос-Анджелеса.

It’s back ✨

Join us live from Los Angeles for #UbiForward on June 10 for updates and upcoming releases! pic.twitter.com/PevpR3rfvH

— Ubisoft (@Ubisoft) April 3, 2024