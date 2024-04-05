Ubisoft оголосила, що новий прямий ефір Ubisoft Forward відбудеться 10 червня з Лос-Анджелеса.

It’s back ✨ Join us live from Los Angeles for #UbiForward on June 10 for updates and upcoming releases! pic.twitter.com/PevpR3rfvH — Ubisoft (@Ubisoft) April 3, 2024

Крім того, Ubisoft приєднається до фестивалю літніх ігор Geoff Keighley’s Summer Games Fest, який відбудеться на кілька днів раніше – 7 червня цього року.

Ubisoft не розкриває, які саме ігри будуть показані на її заході, але серед проєктів, які перебувають у розробці, є, зокрема Star Wars Outlaws, ремейк Splinter Cell та Assassin’s Creed Codename Red.

У лютому Ubisoft заявила, що планує розкрити масштаб своєї лінійки ігор на 2024-25 фінансовий рік у травні, що може співпасти із запланованим оголошенням прибутку компанії за рік у тому ж місяці.