Розробники Days Gone та шутера Syphon Filter, Bend Studio, працюють над грою-сервісом. Про це повідомляє Insider Gaming.

Інформація про це походить від нових вакансій від студії, серед яких є лід-менеджер проєкту для нової ААА гри.

«Практичний досвід розробки ігор на керівних посадах у розробці AAA ігор-сервісів… Досвід переосмислення студій із традиційної розробки ігор, зосередженої на «коробкових продуктах», до студій розробки ігор-сервісів у ключовій ролі лідера», – йдеться в описі вакансії.

Із вакансії можна зрозуміти, що студія шукає людину, яка зможе допомогти їм адаптуватися до роботи над іграми-сервісами, проте поки що без жодних подробиць про те, яка саме гра це буде.

Одним із можливих варіантів розвитку може бути онлайн гра-сервіс про виживання у світі переповненому зомбі, події якої відбувалися б у всесвіті Days Gone, проте це – лише спекуляції й поки навіть приблизно невідомо, над чим саме Bend Studio працює зараз.