Засновник та колишній директор Arkane Studios Рафаель Колантоніо повідомив, що його студія WolfEye Studios розробляє нову гру у ретро-фантастичному сеттингу, повідомляє VGC.

Про це стало відомо з допису Колантоніо в Х, де він пише, що шукає фінансування на конференції GDC у Сан-Франциско.

Pitching new game at GDC with @roby_julien 👀 pic.twitter.com/TFu1bid2LI — Raphael Colantonio (@rafcolantonio) March 19, 2024

Колантоніо заснував та працював 18 років в Arkane. Протягом цього часу він був президентом і співтворчим директором студії, яка створила такі ігри, як Dishonored, Prey, Arx Fatalis і Dark Messiah of Might and Magic.

У травні минулого року було оголошено, що WolfEye отримала інвестиції від венчурної компанії Galaxy Interactive.

«Наше партнерство з Galaxy дозволить нам зберегти нашу незалежність, а також зробить нашу наступну гру більш амбітною – а це ситуація, про яку можна тільки мріяти», – каже генеральний директор студії Жульєн Робі.

У WolfEye також додали, що компанія витратить наступні місяці на розширення своєї команди розробників і продовжить розробку прототипу для нової амбітної гри, про яку ще не оголошено.