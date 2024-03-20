Корейська студія Neowiz повідомила, що в її похмурий souls-like екшен Lies of P пограли 7 мільйонів гравців по всьому світу. Такого результату гра досягла за пів року після релізу 19 вересня 2023 року.

7 MILLION reasons to celebrate.

Thank you for being part of our journey. pic.twitter.com/lNPqvTRr5y — Lies of P (@Liesofp) March 19, 2024

Студія не повідомляє, скільки користувачів купили гру, а скільки пограли в Game Pass, в якому гра була доступна з першого дня. Але за понад місяць, 17 жовтня компанія вже звітувала про мільйон проданих копій.

Гру тепло прийняли гравці: у Steam вона має понад 24 тисячі відгуків, 92% з яких – позитивні. Директор розробки повідомляв, що команда надзвичайно задоволена досягнутими результатами та однозначно буде сиквел.