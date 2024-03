Корейська студія Neowiz повідомила, що в її похмурий souls-like екшен Lies of P пограли 7 мільйонів гравців по всьому світу. Такого результату гра досягла за пів року після релізу 19 вересня 2023 року.

7 MILLION reasons to celebrate.

Thank you for being part of our journey. pic.twitter.com/lNPqvTRr5y

— Lies of P (@Liesofp) March 19, 2024