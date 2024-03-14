Симулятор виживання вампірів V Rising від шведської студії Stunlock Studios, який став невеличкою сенсацією у момент виходу в Дочасному доступі Steam у травні 2021 р., нарешті дістався до повноцінного релізу.

Після трьох років Дочасного доступу V Rising 1.0 вийде у Steam вже 8 травня 2024 р.

У фінальній версії гравців чекає дві нові енд-гейм зони, остання глава кампанії, нові монстри та боси, нова зброя та обладунки, динамічні енд-гейм події тощо. Крім того, гра отримала візуальні покращення, оптимізацію та натівну підтримку геймпадів.

Нагадаємо, під час релізу у травні 2021 р. V Rising забрала в онлайн 150 тис. гравців. За два тижні було продано 1,5 млн копій гри. Зараз тираж V Rising оцінюється у 3,7-4,7 млн копій. Steam-рейтинг гри станом на зараз – 88/100.

Зараз вартість базової версії V Rising становить 279 грн. Різноманітні DLC до гри коштують ще 773 грн.