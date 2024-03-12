Чекаєте на Homeworld 3? Тоді вам варто звернути увагу на гру Falling Frontier від австралійської студії Stutter Fox Studios, яка виклала вражаючий новий трейлер своєї RTS.

Falling Frontier – це космічна стратегія реального часу, у якій ви керуєте бойовими флотами у межах Сонячної системи. Таке враження, що автори надихалися описом бойових дій у серії романів та серіалі «Експансія» / «Простір».

Крім того, автори демонструють вражаючу увагу до деталей: до того, як кораблі завантажуються у космосі, як відстежуються ворожі флоти, як конструюються нові бойові одиниці тощо.

У новому 13-хвилинному відео можна побачити якраз процес кастомізації кораблів різних класів та бойове зіткнення між флотами Марсу та Титану біля супутника Сатурну Енцелада. Виглядає все це дуже цікаво.

Falling Frontier мала вийти у Дочасному доступі Steam ще наприкінці 2023 року, але гру відклали до 2025 р. Серед платформ поки що виключно ПК. Сторінка гри вже є у Steam, GOG та Epic Games Store, тож можна додавати її до Списку бажаного.