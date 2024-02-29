Супутники Росії та США майже зіткнулися на орбіті

28 лютого 2024 р. світ дивом уникнув чергової космічної катастрофи, яка могла суттєво засмітити низьку навколоземну орбіту. Звісно ж, винні знову росіяни. Про це сповістила компанія LeoLabs, яка спостерігає за об’єктами у космосі.

28 лютого 2024 р. компанія спостерігала небезпечне зближення між російським давно вже непрацюючим супутником електронної розвідки «Космос-2221», який було запущено ще у 1992 р., та активним супутником NASA TIMED, запущеним у 2002 р. Апарати пройшли на відстані менше ніж 20 м (!) один від іншого, що буває дуже нечасто. При цьому відносна швидкість «Космоса-2221» та TIMED склала вражаючі 14 км/с.

У разі зіткнення супутників з загальною масою у 2 530 кг на такій швидкості могло утворитися від 2 до 7 тис. уламків. Станом на 15 листопада 2024 р. на низькій навколоземній орбіті фіксувалося близько 12 тис. уламків, тож гіпотетичне зіткнення могло подвоїти їх кількість. Така кількість уламків на низькій орбіті створила б величезні проблеми для існуючих сузір’їв супутників, наприклад, для Starlink.

Цього разу біди не сталося, але враховуючи кількість непрацюючого космічного мотлоху, який СРСР/Росія запустили за часи свого існування, подібне зіткнення – лише питання часу.