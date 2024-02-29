Українська студія trbkk презентувала дебютний проєкт під назвою Ghost of Viyk. Це похмура roguelike RPG, навіяна подіями поточної російсько-української війни та українським фольклором.

У назві гри легко прочитати анаграму Ghost of Kyiv, вороги тут орки зі Z-свастиками на шоломах, головна героїня – Пташка, українська жінка, яка повернулася після смерті до життя, щоб мститися загарбникам.

«Спочатку доведеться померти. Тільки тоді ви зможете очистити свою батьківщину від зла в цьому захопливому українському міфічно-похмурому “роуґ-лайк” екшені. Боріться. Вмирайте. Вставайте та поринайте у захоплюючий бій у реальному часі, щоб розплутати історію моторошного світу Виєка» – йдеться в описі гри.

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Щодо геймплею, то здається, як заведено в roguelike, героїні доведеться багато разів помирати, щоб покращувати спорядження та характеристики, спробувати нові білди тощо. Звісно ж, у Ghost of Viyk є українська та англійська локалізації, а ось російська – ні.

Дати релізу у Ghost of Viyk ще немає, зате є сторінка в Steam, тож додавайте гру до Списку бажаного, це теж важливо.