Відтепер застосунок «Повітряна тривога» надсилатиме попередження про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах. Про це йдеться в блозі Ajax Systems.

В оновленій версії 6.0 сповіщення про наближення ракети чи безпілотного літального апарата надходитиме додатково під час дії загальної тривоги. Такі оголошення дозволять сповіщати людей про загрозу саме для їхньої локації.

Окрім цього до застосунку додали:

налаштування гучності сповіщення «Підвищена небезпека!»;

сповіщення, якщо повідомлення «Підвищена небезпека!» перестають надходити.

«Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні чергові Цивільного Захисту в військових обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС», – йдеться в блозі компанії.

Щоб отримувати додаткові сповіщення про загрозу, користувачам необхідно встановити застосунок «Повітряна тривога» версії 6.0. Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android.

Також розробники випустили окремий застосунок-віджет «Мапа тривог». Його можна додати на екран телефона для постійного моніторингу безпекової ситуації. Віджет можна завантажити за посиланнями для користувачів iOS та Android.

Нагадаємо, що застосунок «Повітряна тривога» завантажили вже понад 26 млн разів та активно використовують понад 6 млн користувачів.