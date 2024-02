Несподівано, після 3,5 років мовчання, команда Neostream, яка стоїть за проєктом Little Devil Inside, вийшла на зв’язок і звернулась з вибаченнями та поясненнями до аудиторії бейкеров на Kickstarter. Ба більше, вперше з 2020 р. команда оприлюднила новий геймплейний трейлер гри.

Що ж, Little Devil Inside все ще виглядає цікаво та оригінально, але… розробка гри почалась ще у 2014 році. У 2015 р. Little Devil Inside зібрала на Kickstarter 306 515 австралійських доларів з метою вийти восени 2016 р. Звісно ж, цього не сталося. Потім реліз планувався на 2018 р. на ПК в Steam (Windows, macOS, Linux), PlayStation 4, Xbox One та Nintendo’s Wii U. Деякі з цих платформ вже припинили існування. Потім Little Devil Inside стала ексклюзивом PlayStation 4/5 і мала вийти у 2021 р., потім у 2022 р. А потім команда замовчала.

У звернені до аудиторії на Kickstarter розробники вибачаються за затримку (це вже важко назвати просто затримкою), розповідають що повернулися до формату малої команди та обіцяють показати більше роликів гри на Unreal Engine 5 (спочатку гра створювалася на Unity).

Навіть не знаємо, вірити авторам чи ні. 10 років – це все ж таки чималий строк і в якому стані зараз перебуває Little Devil Inside все ще невідомо. Дати релізу у гри тепер взагалі немає, але начебто студія почала (в котре) перемовини з видавцем.