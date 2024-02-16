Google торік запустив новий алгоритм машинного навчання, який виявляє фальшиві відгуки. Завдяки йому протягом 2023 року було видалено 170 мільйонів фальшивих відгуків. Це на 45% більше, ніж у 2022 році, пише TechSpot.

Щодня до Google надходить 20 мільйонів матеріалів, пов’язаних із бізнесом у Google Картах та пошуковій видачі такі як, оцінки, фотографії, відгуки, години роботи, відео та багато іншого. Не новина, що певна частка цієї інформації не є правдивою.

Головний інженер-програміст Google Maps Ден Прітчетт пише, що новий алгоритм націлений на боротьбу з замовленими відгуками та оцінками. Він звертає увагу на різкі сплески відгуків та на відгуки користувачів, що в короткі проміжки часу залишають їх під багатьма компаніями.

Алгоритм покликаний боротися з проблемою організацій, що пропонують та реалізовують «накрутки» та недобросовісне просування. Після виявлення таких закономірностей, як категорії бізнесу, на які націлені шахраї, алгоритми вдосконалюються.

Google заявляє, що лише за кілька тижнів виявив понад п’ять мільйонів спроб підроблення відгуків, пов’язаних лиш з одним конкретним випадком шахрайства.