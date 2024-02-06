Голова правління Petcube та співзасновник Fuelfinance Ярослав Ажнюк оголосив про запуск Petcube Tracker. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Розробку створили, щоб «ніхто й ніколи більше не боявся загубити свого пса».
«Це продукт, над яким працювали останні 2-2.5 роки, перший продукт який *не камера*, і великий крок вперед для компанії», – повідомив Ярослав Ажнюк.
Він також розповів про те, що вміє Petcube Tracker:
– GPS маяк для собак, передає локацію через LTE вам на телефон;
– до 30 днів без перезарядки;
– підсвітка і звуки допомагають знайти улюбленця;
– міцний і водостійкий, сертифікований ІР67;
– добре тримається на нашийнику і не злітає, навіть у найактивніших псів;
– відстежує активність і дає статистику у петкубівському додатку — щоб не втрачати спортивну форму;
– інтегрований в екосистему і працює у тому ж додатку що й усе сімейство продуктів Petcube.
Український підприємець також додав, що Petcube Tracker красиво виглядає.
«Ми тестували Трекер з сотнями ранніх користувачів упродовж останніх місяців і відгуки на нього неймовірні і перевершують наші найсміливіші сподівання», – поділився він.
Зараз Petcube Tracker працює лише у Північній Америці, але згодом будуть європейська та австралійська версії.
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