Голова правління Petcube та співзасновник Fuelfinance Ярослав Ажнюк оголосив про запуск Petcube Tracker. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Розробку створили, щоб «ніхто й ніколи більше не боявся загубити свого пса».

«Це продукт, над яким працювали останні 2-2.5 роки, перший продукт який *не камера*, і великий крок вперед для компанії», – повідомив Ярослав Ажнюк.

Він також розповів про те, що вміє Petcube Tracker:

– GPS маяк для собак, передає локацію через LTE вам на телефон;

– до 30 днів без перезарядки;

– підсвітка і звуки допомагають знайти улюбленця;

– міцний і водостійкий, сертифікований ІР67;

– добре тримається на нашийнику і не злітає, навіть у найактивніших псів;

– відстежує активність і дає статистику у петкубівському додатку — щоб не втрачати спортивну форму;

– інтегрований в екосистему і працює у тому ж додатку що й усе сімейство продуктів Petcube.

Український підприємець також додав, що Petcube Tracker красиво виглядає.

«Ми тестували Трекер з сотнями ранніх користувачів упродовж останніх місяців і відгуки на нього неймовірні і перевершують наші найсміливіші сподівання», – поділився він.

Зараз Petcube Tracker працює лише у Північній Америці, але згодом будуть європейська та австралійська версії.