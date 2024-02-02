У Steam офіційно відбувся дочасний реліз піратської пригоди Corsairs Legacy. Зараз для гравців буде доступна перша половина сюжетної кампанії.

Попри реліз, розробники продовжать тестувати та полірувати гру, виправляючи всі проблеми, які можуть з’явитися при запуску.

Також розробники розповіли детальніше про чотири рівні складності, які доступні для вибору у грі:

Моряк. Розрахований на тих гравців, які ніколи не грали в ігри з морськими битвами й не знають, чим відрізняється картеч від ядер.

Корсар. Розрахований на тих, хто вже розуміє механіку гри, але хоче пройти сюжет швидко і без викликів.

Морський Вовк. Комфортний рівень складності для людей, які шукатимуть краще спорядження для головного героя на заміну базового та хочуть мати певний виклик при проходженні гри.

Реалізм. На інших рівнях складності ми використовуємо модифікатори у морських битвах, які нівелюють деякі сильні сторони ворожих кораблів. На реалізмі ми прибираємо ці модифікатори. Наприклад, шлюп у першому бою з іспанцями стане набагато небезпечнішим.

Mauris додали чимало налаштування які дозволять гравцям налаштувати Corsairs Legacy для комфортної гри. У гру додали можливість приховати маркер, який вказує куди треба рухатись далі, а також налаштування швидкості кораблів, перезаряджання гармат та кількості шкоди, яку вони наносять.

За замовчуванням, всі показники налаштовані так, щоб морські бої тривали всього кілька хвилин, але, змінивши їх, можна отримати більш тактичні та реалістичні битви на вітрильних кораблях.

Якщо гравці зіткнуться з проблемами чи багами, то у грі є форму зворотного зв’язку, де розробники братимуть до уваги кожен відгук. Також Mauris запевняють, що весь прогрес зберігатиметься при майбутніх оновленнях.