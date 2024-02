Palworld продовжує набирати популярність. У Steam гру купило понад 12 мільйонів людей, а також вона стала найуспішнішим релізом в Game Pass від сторонніх студій.

🎉Total number of players exceeds 19 million🎉

It's been less than two weeks since #Palworld was released, thank you!

・Steam: 12 million~ copies

・Xbox: 7 million~ players

We will continue to prioritize fixing bugs!

Thank you for your continued support of #Pocketpair! pic.twitter.com/twgAeYVL07

— Palworld (@Palworld_EN) January 31, 2024