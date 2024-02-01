Palworld продовжує набирати популярність. У Steam гру купило понад 12 мільйонів людей, а також вона стала найуспішнішим релізом в Game Pass від сторонніх студій.

🎉Total number of players exceeds 19 million🎉 It's been less than two weeks since #Palworld was released, thank you! ・Steam: 12 million~ copies

・Xbox: 7 million~ players We will continue to prioritize fixing bugs!

Thank you for your continued support of #Pocketpair! pic.twitter.com/twgAeYVL07 — Palworld (@Palworld_EN) January 31, 2024

XBOX у блог-пості розповіла, що нещодавно гра досягла відмітки в 3 мільйони активних користувачів щодня. Зараз це найпопулярніша гра на платформі.

«Реакція фанатів була надзвичайною, і неймовірно бачити, як мільйони гравців у всьому світі насолоджуються Palworld. Це лише початок для нас, і відгуки, які ми збираємо дозволять нам продовжувати покращувати роботу гри на всіх платформах», – розповів генеральний директор Pocketpair Такуро Мізобе.

Зараз гра досі знаходиться у дочасному доступі, але у розробників є ще чимало ідей для подальшого розвитку проєкту. Наприклад Pocketpair обіцяють у майбутніх оновленнях додати рейд-босів, режим PvP, більше монстрів, нові острови та багато іншого.

Нагадуємо, що Pokemon Company почала розслідувати можливе порушення інтелектуальної власності через Palworld, однак після заяви, яку випустили 25 січня, компанія більше не надавала жодних коментарів.