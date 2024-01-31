Доходи Samsung у 2023 році знову впали. Компанія повідомила про $194 мільярдів річного доходу та $4,9 млрд операційного прибутку за 2023 фінансовий рік. Про це пишуть Engadget.

Минулого року компанія отримала $35 мільярдів операційного прибутку, що, при цьому, на $6,9 мільярда менше ніж у 2021. Як повідомляють The Wall Street Journal, 2023 має найслабші показники компанії за останнє десятиліття.

Продажі телевізорів та пам’яті показували хороші результати та почали зростати, проте недостатньо для того, аби підвищити прибутки. Найбільшою проблемою є продажі смартфонів, які стають нижчими з кварталу у квартал.

У 2024 році Samsung планує збільшити свої прибутки «коштом збільшення продажів продуктів з високою доданою вартістю», таких як компоненти, призначені для генеративних продуктів ШІ.

Також компанія сподівається, що протягом року виросте попит на їх чипи для ПК та смартфонів, а також покладають великі надії на Galaxy S24. Керівники вірять, що ШІ можливості смартфонів допоможуть мобільному бізнесу вирости.